Longstanding rare coin auction house Stack’s Bowers and Ponterio, whose experts have presented some of the most prestigious, highest-grossing sales in the industry’s history, is excited to feature the Pinnacle Collection as part of the firm’s semiannual Hong Kong auction.

This incredible collection features numerous rarities from the non-U.S. sphere of numismatics, many of which emanate from Japan. One such rarity, however, hails from the mighty Tsardom of Russia. Among Russia’s most famous coins, the fabled pattern ruble of Constantine possesses a background as fascinating as its rarity and value.

Issued for the would-be emperor, Constantine Pavlovich, the fabled pattern ruble is the only coin produced for this reign that never really happened.

Constantine was the middle son of Emperor Paul I and was seemingly destined for a life as the “spare” to his elder brother, the “heir”. Following Paul’s assassination, Alexander (the elder brother), Constantine, and Nicholas (the younger brother), were all weary of the crown’s burden. When Alexander died rather unexpectedly–and, more importantly, without a legitimate heir–the duty fell to Constantine.

Mint officials, mindful that coins reinforce the divine right of a ruler to the masses, immediately began producing a prototype so that official coinage could continue without interruption.

Constantine, however, had other plans; he decided, after just a few weeks, that he wanted no part of his tsarist duty, abdicating the throne in favor of Nicholas. In a flash, a would-be reign was brought to an end before it officially started.

But what of the prototypes created by the mint officials? During this period of uncertainty, some eight examples were produced: five with edge lettering and three without. Rather than entering the melting pot, they were fortuitously preserved, with the five lettered edge specimens held for safekeeping within the Ministry of Finance and the three plain edge examples seemingly held by the officials present during their striking.

As the decades passed, the lettered edge rubles were obtained and dispersed by then-tsar Alexander II. Of the five, three are now held in museums (the Hermitage in St. Petersburg, the State Historical Museum in Moscow, and the Smithsonian). The remaining two have sold publicly and are presumably still in private collections. One last appeared in Bowers and Merena’s 1994 Baltimore auction, while the other has not officially been seen since 1898. Turning to the plain edge examples, all three have had a presence in the marketplace, but only the specimen in question–this impressive piece from the Pinnacle Collection–has been seen since 1981. It last crossed the auction block in January 2004, and since then the rare coin market has enjoyed tremendous growth and prosperity, especially during the past year.

When the gavel last fell for this monumental pattern issue, a record was established, making it the most valuable non-U.S. coin to sell at that time. Nearly two decades later, the hammer price of $525,000 USD has been surpassed by other iconic ancient and world coins, a number of which are other Russian rarities. Given the current robust rare coin market and this pattern ruble’s status within the Russian series (perhaps being the most famous of them all), a seven-figure hammer is easily foreseen, especially when observing the $2 million-plus realizations brought by a Nicholas I pattern ¼ ruble or polupoltunnik (in 2013) and a Catherine II “the Great” gold 20 rubles (in 2008), along with the nearly $4 million hammer of an Ivan IV pattern ruble (in 2012).

For the connoisseur of Russian numismatics, rare coins in general, or even exceptional works of art, the present pattern ruble is a prime candidate to perform incredibly well at the Stack’s Bowers and Ponterio Hong Kong auction in April.

Многолетний аукционный дом редких монет Stack’s Bowers and Ponterio, эксперты которого представили одни из самых престижных и самых прибыльных продаж в истории отрасли, с радостью представляет коллекцию Pinnacle в рамках проводимого раз в полгода аукциона в Гонконге.

В этой невероятной коллекции представлены многочисленные раритеты из области нумизматики за пределами США, многие из которых происходят из Японии. Одна такая редкость, однако, происходит из могущественного Русского Царства. Среди самых известных монет России легендарный образец рубля Константина обладает столь же захватывающим прошлым, как его редкость и ценность.

Выпущенный для будущего императора Константина Павловича, легендарный рубль – единственная монета, выпущенная для этого правления, которой на самом деле так и не произошло.

Константин был средним сыном императора Павла I и, казалось, был предназначен для жизни в качестве «запасного» своего старшего брата, «наследника». После убийства Павла Александр (старший брат), Константин и Николай (младший брат) устали от бремени короны. Когда Александр неожиданно умер – и, что более важно, без законного наследника, – долг лег на Константина.

Чиновники монетного двора, помня о том, что монеты усиливают божественное право правителя перед массами, немедленно начали производство прототипа, чтобы официальная чеканка монеты могла продолжаться без перерыва.

Однако у Константина были другие планы; Через несколько недель он решил, что не хочет выполнять свой царский долг – отречься от престола в пользу Николая. В мгновение ока предполагаемое правление было положено конец прежде, чем оно официально началось.

Но как быть с прототипами, созданными чиновниками монетного двора? В течение этого периода неопределенности было выпущено около восьми экземпляров: пять с буквами по краям и три без них. Вместо того, чтобы попасть в плавильный котел, они были случайно сохранены, причем пять образцов с краями с буквами были отправлены на хранение в Министерство финансов, а три образца с гладкими краями, по-видимому, были у официальных лиц, присутствовавших во время их нанесения.

Шли десятилетия, и тогдашний царь Александр II добыл и распространил литерные рубли. Три из пяти сейчас хранятся в музеях (Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Государственный Исторический музей в Москве и Смитсоновский институт). Остальные два были проданы публично и, предположительно, все еще находятся в частных коллекциях. Один последний появился на аукционе Bowers and Merena в Балтиморе 1994 года, в то время как другой официально не появлялся с 1898 года. Обращаясь к примерам с простыми краями, все три были представлены на рынке, но только рассматриваемый образец – этот впечатляющий образец из коллекции Pinnacle – наблюдается с 1981 года. Последний раз он пересекал блок аукционов в январе 2004 года, и с тех пор рынок редких монет пережил огромный рост и процветание, особенно в прошлом году.

Когда молоток в последний раз попал в этот монументальный выпуск, был установлен рекорд, что сделало его самой ценной неамериканской монетой для продажи в то время. Спустя почти два десятилетия цена молотка в $ 525 000 долларов была превзойдена другими знаковыми древними и мировыми монетами, многие из которых являются другими российскими раритетами. Учитывая нынешний устойчивый рынок редких монет и статус этого образца рубля в российской серии (возможно, самый известный из них), можно легко предвидеть семизначный молоток, особенно при наблюдении за реализацией более 2 миллионов долларов, принесенной Николаем I. узор рубль или полуполтунник (в 2013 году) и золото Екатерины II «Великая» 20 рублей (в 2008 году), а также молоток из рубля образца Ивана IV (2012 год) на сумму почти 4 миллиона долларов.

Для ценителей российской нумизматики, редких монет в целом или даже исключительных произведений искусства нынешний образец рубля – главный кандидат на невероятно хорошие результаты на апрельских аукционах Stack’s Bowers и Ponterio в Гонконге.

